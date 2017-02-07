 Geçen yılı geçti – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Geçen yılı geçti

    Geçen yılı geçti

    Bordo-mavili takım, geçen sezonki performansını 3 puan geçti.

    Geçen yıl 19. haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan , 24 puan ile 10. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 19 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 27 puan topladı ve 9'uncu sırada yer buldu. Fırtına, özellikle ligin ikinci yarısında iyi bir ivme yakalamış durumda.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:33
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