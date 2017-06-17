 Dia ve Manga Y.Malatya’da – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Dia ve Manga Y.Malatya’da

    Dia ve Manga Y.Malatya’da
    Süper Lig'in yeni takımı Yeni Malatyaspor transferde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Issiar Dia ile el sıkıştı. En son Fransa Lig 1'de Nancy forması giyen 30 yaşındaki Issiar Dia ile görüşerek prensipte anlaştı. Ayrıca Bruno Ecuele Manga da gündeme geldi. Gabonlu futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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