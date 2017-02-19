Gençlerbirliği, Serdar'la 'gürledi'
Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmada Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golleri 16. ve 49. dakikalarda Serdar Gürler kaydetti.
Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği bu sonucun ardından puanını 26'ya çıkararak 11. sıraya yükselirken ligin 7. sırasındaki Atiker Konyaspor 28 puanda kaldı.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:00
- Arena'ya gel
Toplam 2
Yorum
abuk sabuk Herkes verilenleri söylüyor, kimsenin verilmeyenleri söylediği yok. Çıkıp konya, antep maçında doğrandı diyemiyorsunda, kayseri adana diyrsn
- Kadıköy’de gündüz ateşi
Toplam 7
Yorum
BekoBJK Asıl siz hangi mantıkla bu futbolunuzla şampiyonluk bekliyor, ilerlemek istiyorsunuz. Sizde ceza sahasına girebilinde penaltı kazanın.
- Aslan'ın beli doğrulmuyor!
Toplam 1
Yorum
Seyirci Futbolu temiz hakem kayırmasız,ama spor olarak seviyoruz takımlardan hangisi bu oyunu güzelleştirir se onu severiz. hepsi türk futbol tkmı
Gençlerbirliği, Serdar'la 'gürledi' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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