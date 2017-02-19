 Gençlerbirliği, Serdar'la 'gürledi' – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Gençlerbirliği, Serdar'la 'gürledi'

    Gençlerbirliği, Serdar'la 'gürledi'

    Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmada Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golleri 16. ve 49. dakikalarda Serdar Gürler kaydetti.

    Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği bu sonucun ardından puanını 26'ya çıkararak 11. sıraya yükselirken ligin 7. sırasındaki Atiker Konyaspor 28 puanda kaldı.


    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:00
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