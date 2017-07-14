Cengiz Ünder Roma'da
Roma, Cengiz Ünder'in transferini uçak biletiyle açıkladı.
Geçtiğimiz gün Cengiz Ünder, başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.
Yolculuk yarın
Başakşehir'den İtalyan ekip Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yarın 17.15 uçağı ile Atatürk Havalimanı'ndan Roma'ya gidecek.
Bonservisi 13 milyon Euro
Roma, Cengiz için 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç yıldız ise 5 yıl sözleşme imzalayacağı İtalyan devinden yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak..
İmza doğum gününde
Cengiz'in 14 Temmuz Cuma günü İtalya'ya giderek, sağlık kontrolünden geçmesi ve sonrasında Roma ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, 14 Temmuz 1997 doğumlu olan Cengiz, 20 yaşına gireceği gün yeni takımı Roma'ya imza atacak.
Başkan Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Cengiz'i önemli bir kulübe, bize katkı sağlayacak şekilde satmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:37
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Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
Cengiz Ünder Roma'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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