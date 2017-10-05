DONK GİDİYOR, POKO GELİYOR!
Devre arası mali dengeyi bozmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Ryan Donk ile yolları ayırıp Poko’yu kadrosuna katmayı hedefliyor....
UEFA ile yeni bir Finansal Fair Play anlaşması yapmanın eşiğinde olan ve mali dengeleri bozmak istemeyen sarı-kırmızılılar ara transfer dönemini tek hamle ile geçmeyi planlıyor.
ORTA ALANA TAKVİYE İSTİYOR
Şu an kadrosunda 14 lisanslı yabancı bulunan Galatasaray devre arasında Ryan Donk ile yollarını kesin olarak ayıracak. Yönetim, Tudor'un talebi üzerine orta alana alternatif bir oyuncu almayı düşünüyor.
ÇALIŞMALARA START VERİLDİ
Hırvat hocanın bu bölge için yönetime Karabükspor formasını giyen eski oyuncusu Andre Biyogo Poko'nun ismini verdiği öğrenildi. Gabonlu futbolcu için gerekli araştırmalara start verildiği öğrenildi.
GENÇ VE MALİYETİ DÜŞÜK
Yönetim genç ve düşük maliyetli olması nedeniyle Poko'ya sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 6 maçta oynadı. Mücadeleci futboluyla dikkat çeken Poko, Cimbom'un oyun planına uygun bir isim.
Takvim
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:26
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 12
Yorum
BJK Hedef saptırma haberi. BJK öyle bir orta saha getirecek ki herkes şimdiye kadar biz niye getirmedik diye konuşacak. FB liler çaklıyacak.
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LENS'İN DURUMU TÖRE'YE BAĞLI
Toplam 5
Yorum
vinyadur sakatlığı geçmedi ki
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VAGNER LOVE BOMBASI
Toplam 12
Yorum
yanlışlar bitmez fener de soldadou neden aldınız bilr bile adam iyi golcü değildi.
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