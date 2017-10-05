 DONK GİDİYOR, POKO GELİYOR! – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    DONK GİDİYOR, POKO GELİYOR!

    DONK GİDİYOR, POKO GELİYOR!

    Devre arası mali dengeyi bozmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Ryan Donk ile yolları ayırıp Poko’yu kadrosuna katmayı hedefliyor....

    UEFA ile yeni bir Finansal Fair Play anlaşması yapmanın eşiğinde olan ve mali dengeleri bozmak istemeyen sarı-kırmızılılar ara transfer dönemini tek hamle ile geçmeyi planlıyor.

    ORTA ALANA TAKVİYE İSTİYOR
    Şu an kadrosunda 14 lisanslı yabancı bulunan Galatasaray devre arasında Ryan Donk ile yollarını kesin olarak ayıracak. Yönetim, Tudor'un talebi üzerine orta alana alternatif bir oyuncu almayı düşünüyor.

    ÇALIŞMALARA START VERİLDİ
    Hırvat hocanın bu bölge için yönetime Karabükspor formasını giyen eski oyuncusu 'nun ismini verdiği öğrenildi. Gabonlu futbolcu için gerekli araştırmalara start verildiği öğrenildi.

    GENÇ VE MALİYETİ DÜŞÜK
    Yönetim genç ve düşük maliyetli olması nedeniyle Poko'ya sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 6 maçta oynadı. Mücadeleci futboluyla dikkat çeken Poko, Cimbom'un oyun planına uygun bir isim.

    Takvim

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:26
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