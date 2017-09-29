BRUMA SÜRPRiZi

sezon başında 12.5 milyon euro bedelle'e sattığıiçin süpriz bir teklif aldı. Alman ekibinin sportif direktörü, Beşiktaş ile oynadıklarıkarşılaşması için geldikleri İstanbul'da'le bir araya geldi. Sarı-kırmızılıların futbol direktörü ilekonusunda konuşan'in, Portekizli yıldızı kiralayabileceklerini söylediği öğrenildi.formasıyla'da 5 müsabakada yalnızca 202 dakika süre alan 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili yönetim ve teknik direktör'la görüşmesi gerektiğini belirten'ün ise konuya sıcak baktığı kaydedildi.Sarı-kırmızılıların eski oyuncusunu 1.5 seneliğine kiralamaya yönelik bir çalışma yapabileceği ifade edilirken, son kararı teknik direktörverecek. Bu aradanın Galatasaray'a dönmek istediği ve'de mutlu olmadığı iddia edildi.