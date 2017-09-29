 BRUMA SÜRPRiZi – Fotomaç – 29 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    BRUMA SÜRPRiZi

    BRUMA SÜRPRiZi

    Alman ekibinin sportif direktörü Rangnick, Cenk Ergün ile bir araya geldi. Bundesliga temsilcisi, 12.5 milyon euro’ya kadrosuna kattığı Bruma’yı sarı-kırmızılılara kiralayabileceklerini söyledi

    , sezon başında 12.5 milyon euro bedelle Leipzig'e sattığı Bruma için süpriz bir teklif aldı. Alman ekibinin sportif direktörü Ralf Rangnick, Beşiktaş ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşması için geldikleri İstanbul'da Cenk Ergün'le bir araya geldi. Sarı-kırmızılıların futbol direktörü ile Bruma konusunda konuşan Rangnick'in, Portekizli yıldızı kiralayabileceklerini söylediği öğrenildi. Leipzig formasıyla Bundesliga'da 5 müsabakada yalnızca 202 dakika süre alan 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili yönetim ve teknik direktör İgor Tudor'la görüşmesi gerektiğini belirten Ergün'ün ise konuya sıcak baktığı kaydedildi.

    SON KARAR TUDOR'UN
    Sarı-kırmızılıların eski oyuncusunu 1.5 seneliğine kiralamaya yönelik bir çalışma yapabileceği ifade edilirken, son kararı teknik direktör İgor Tudor verecek. Bu arada Bruma'nın Galatasaray'a dönmek istediği ve Leipzig'de mutlu olmadığı iddia edildi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    BRUMA SÜRPRiZi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.