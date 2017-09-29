BRUMA SÜRPRiZi
Alman ekibinin sportif direktörü Rangnick, Cenk Ergün ile bir araya geldi. Bundesliga temsilcisi, 12.5 milyon euro’ya kadrosuna kattığı Bruma’yı sarı-kırmızılılara kiralayabileceklerini söyledi
SON KARAR TUDOR'UN
Sarı-kırmızılıların eski oyuncusunu 1.5 seneliğine kiralamaya yönelik bir çalışma yapabileceği ifade edilirken, son kararı teknik direktör İgor Tudor verecek. Bu arada Bruma'nın Galatasaray'a dönmek istediği ve Leipzig'de mutlu olmadığı iddia edildi.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Yazıcı'yı sattırmayız. 200 milyon euro serbest kalma bedeli koyun. Sonra kapıyı çalan ona göre çalsın. Yazıcı satılık değil.
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BRUMA SÜRPRiZi
Toplam 1
Yorum
medemir İyi bir yedek olur, bu şansı Galatasaray kullanmalı.
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"KADIKÖY'DE BENİ ALKIŞLADILAR"
Toplam 37
Yorum
oktay sanki sen futbolcumuydun.Varlığın yokluğun belli değildi kim seni ne yapsın:)
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