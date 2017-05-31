 Yeni Malatyaspor kapıda – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Yeni Malatyaspor kapıda

    Yeni Malatyaspor kapıda
    Süper Lig'deki ilk sezonunda korkulu rüya görmemek için kolları erken sıvayan Yeni Malatyaspor gözünü gelecek vaat eden 'e dikti. Talihsiz bir sakatlık sonucu sezonu futbol oynamadan geçiren 22 yaşındaki oyuncuya talip olan sarı-siyahlı yönetimi, Koray'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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