Serdar Gürler Aslan olacak

Bruma’yı satmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Portekizli’nin yerine G.Birliği’nde sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı

Bruma'nın transferi için Leipzig ile görüşen G.Saray, önlemini aldı ve kanatlarına takviye yapacağı ismi Ankara'da buldu. Sarı-kırmızılılar, G.Birliği ile bitecek olan sözleşmesini uzatmayan Serdar Gürler'le prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



Teknik direktör Tudor da 25 yaşındaki hücum oyuncusu için olumlu rapor verince görüşmeler başladı. Osmanlıspor'un da peşinde olduğu Serdar Gürler'e Gençlerbirliği takım içindeki en yüksek ücreti (yıllık 750 bin Euro) teklif etti ancak Serdar, aklı Galatasaray'da olduğu için sözleşmesini uzatmadı.



Bu sezon 35 maçta 17 gol atıp 5 asist yapan gurbetçi futbolcu altyapısını Fransa'da aldı ve Bruma gibi her iki kanatta da oynayabiliyor. (Sabah)