Serdar Gürler Aslan olacak
Bruma’yı satmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Portekizli’nin yerine G.Birliği’nde sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı
Teknik direktör Tudor da 25 yaşındaki hücum oyuncusu için olumlu rapor verince görüşmeler başladı. Osmanlıspor'un da peşinde olduğu Serdar Gürler'e Gençlerbirliği takım içindeki en yüksek ücreti (yıllık 750 bin Euro) teklif etti ancak Serdar, aklı Galatasaray'da olduğu için sözleşmesini uzatmadı.
Bu sezon 35 maçta 17 gol atıp 5 asist yapan gurbetçi futbolcu altyapısını Fransa'da aldı ve Bruma gibi her iki kanatta da oynayabiliyor. (Sabah)
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:17
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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