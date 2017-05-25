Traore’yi yakın takibe aldı

Sportif Direktör Cenk Ergün, Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelen Ajax-Manchester United karşılaşmasını İsveç'te izledi. Ergün'ün, teknik direktör Igor Tudor'un takımda görmek istediği isimler arasında yer alan ve Ajax'ta kiralık oynayan Bertrand Traore başta birkaç ismi takip ettiği ifade edildi.