 Traore’yi yakın takibe aldı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Traore’yi yakın takibe aldı

    Traore’yi yakın takibe aldı
    Sportif Direktör Cenk Ergün, Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelen Ajax-Manchester United karşılaşmasını İsveç'te izledi. Ergün'ün, teknik direktör Igor Tudor'un takımda görmek istediği isimler arasında yer alan ve Ajax'ta kiralık oynayan Bertrand Traore başta birkaç ismi takip ettiği ifade edildi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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