Bir aday da İngiltere'den
Gomis ile temasta bulunan G.Saray, Perez’i de alternatif adaylar arasına dahil etti.
Galatasaray, Gomis üzerinde yoğunlaşırken İspanyol basınından Arsenal forması giyen Lucas Perez iddiası geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, yıldız oyuncuyu kiralamak için Arsenal kulübünün kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan yıldız golcü, 22 maçta 1.038 dakika süre alırken 8 gol, 6 asistlik performans üretti. Perez'in Arsenal ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:16
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