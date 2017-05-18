 Bir aday da İngiltere'den – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Bir aday da İngiltere'den

    Bir aday da İngiltere'den

    Gomis ile temasta bulunan G.Saray, Perez’i de alternatif adaylar arasına dahil etti.

    Galatasaray, Gomis üzerinde yoğunlaşırken İspanyol basınından Arsenal forması giyen Lucas Perez iddiası geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, yıldız oyuncuyu kiralamak için Arsenal kulübünün kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan yıldız golcü, 22 maçta 1.038 dakika süre alırken 8 gol, 6 asistlik performans üretti. Perez'in Arsenal ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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