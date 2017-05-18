Bir aday da İngiltere'den

Gomis ile temasta bulunan G.Saray, Perez’i de alternatif adaylar arasına dahil etti.

Galatasaray, Gomis üzerinde yoğunlaşırken İspanyol basınından Arsenal forması giyen Lucas Perez iddiası geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, yıldız oyuncuyu kiralamak için Arsenal kulübünün kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan yıldız golcü, 22 maçta 1.038 dakika süre alırken 8 gol, 6 asistlik performans üretti. Perez'in Arsenal ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.