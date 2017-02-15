Yılmaz Vural: "G.Saray'ı şampiyon yaparım"
Riekerink'in gönderilmesinin ardından ligin tecrübeli isimlerinden Yılmaz Vural, Galatasaray'da görev almaya hazır olduğunu söyledi. Vural, "Galatasaray beni alırsa pişman olmaz. Galatasaray'ı şampiyon yapacağımı düşünüyorum" dedi. Ama Aslan, tercihini Tudor'dan yana kullandı.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
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mehmetfb sizin sabrınız bizim hoşumuza gider jimnastikçiler
- Hedef 1 milyon
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Mehmeht Her zaman yanındayız fırtına
- Riekerink ile yollar ayrıldı! Yeni isim...
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ne bu heycan arkadaş gelen adam karabükte iyi top oynatmış bi hoca. bakalım gs de ne yapacak. biz kuşlar kadar heycanlanmadık. korkmayın bu kadar.
Yılmaz Vural: "G.Saray'ı şampiyon yaparım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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