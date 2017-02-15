 Yılmaz Vural: "G.Saray'ı şampiyon yaparım" – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Yılmaz Vural: "G.Saray'ı şampiyon yaparım"" /> Yılmaz Vural: "G.Saray'ı şampiyon yaparım"" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    : "G.Saray'ı şampiyon yaparım"

    Yılmaz Vural: "G.Saray'ı şampiyon yaparım"
    Riekerink'in gönderilmesinin ardından ligin tecrübeli isimlerinden , Galatasaray'da görev almaya hazır olduğunu söyledi. Vural, "Galatasaray beni alırsa pişman olmaz. Galatasaray'ı şampiyon yapacağımı düşünüyorum" dedi. Ama Aslan, tercihini Tudor'dan yana kullandı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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