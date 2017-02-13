Yıldırım Demirören de 'evet' diyecek
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de 'evet' diyen isimler arasına dahil oldu.
Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Haliç Kongre Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştiren Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, yeni Türkiye için 'Evet' diyeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeden sonra bilgi veren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanlığı sistemi için 16 Nisan'da yapılacak referandumda Türkiye için 'evet' diyeceğini açıkladı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
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tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
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taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Yıldırım Demirören de 'evet' diyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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