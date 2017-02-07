Mahkemede görüşürüz!

Derbi bitti, kavga bitmedi. Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı olaylı kupa maçının yankıları sürüyor. Karşılıklı suçlamalar tüm hızıyla devam ederken, iki kulüp savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdi

BEŞiKTAŞ'IN SUÇLAMALARI

1- Kaleci Volkan Demirel tahrik etti

2- Van Persie çirkin hareketler yaptı

3- Soyunma odasında Şenol Güneş'e saldırdılar

4- Bazı F.Bahçeliler soyunma odasında çirkin görüntüler sergiledi.



F.BAHÇE'NiN SUÇLAMALARI

1- Şenol Güneş tünelde oyuncularımıza saldırdı.

2- İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın tribünlerden atılan maddeyle başı yarıldı.

3- Marcelo koridorlarda Skertel'e saldırıp kafa attı.

4- Futbolcularımıza devre arasında ve maç sonunda Beşiktaşlı futbolcular tarafından küfür edildi.



HERKES HAKLARINI ARAYACAK

Beşiktaş Kulübü, derbi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirten ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, "Bundan sonra top TFF'de. Türk futboluna katkı sağlayacak doğru kararları, kurumlar verecek. Herkes haklarını arayacak" dedi. Çebi, çıkış tünelinde ve soyunma odası koridorlarında ilk kez böylesine yoğun bir emniyet mensubunun olduğuna dikkat çekerek şu ifadelerini kullandı:



BU POLiSLER NEREDEN GELDi

"Nedenini anlayamadığımız şekilde polis gücü vardı. Neden böyle bir durum yaşandı? Bir ihbar mı vardı, bir şikayet mi vardı, onu da araştırıyoruz. Bu kadar polisin soyunma odasında olmasının gerekçesini bilmiş-çözebilmiş değiliz! Türkiye Futbol Federasyonu, Vodafone Stadı'ndaki tüm kayıtları inceler. Bundan sonra stattaki kayıtlar konuşacak. Herkes kayıtlara bakarak konuşacak."



MAHKEMEYE GiDiYORUZ

Beşiktaş yönetimi olarak görüntülü olarak hareket edeceklerini belirten Çebi, 6222 sayılı kanunu içeren suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek konu başlıklarını şöyle belirledi: 1) Kaleci Volkan'ın tahrikleri, 2) Van Persie'nin yaptığı hareketler, 3) Soyunma odasında teknik direktörümüz Şenol Güneş'e saldırı. 4) Bazı sarı-lacivertli oyuncuların soyunma odasındaki çirkin görüntüleri.



GÜNEŞ NAZiK DAVRANDI

Ahmet Çebi, Şenol Güneş'in, Fenerbahçeli Kjaer ile ilgili görüntülerinin saptırıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Sabah teknik direktörümüz Şenol Güneş ile konuştum. Sert ve gayri ahlaki davranışlarda bulunmadığını belirtti. Biz kendisine inanıyoruz, zaten görüntülerde bu var. Üzerine gelmemesi için Kjaer'i uyardığını ve eliyle sert bir harekette bulunmadığını belirtti. Kayıtlar her şeyi ortaya çıkardı."



F.BAHÇE SAVCILIĞA BAŞVURUYOR

Sarı-lacivertli kulübün, Vodafone Arena'da yaşanan olaylar nedeniyle 6222 sayılı yasadan savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. İşte sarı-lacivertli yönetimin suçlamaları: