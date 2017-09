O GÜNÜ BEKLİYORUM

F.Bahçe’yle üç yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki Makedon yıldız, ocak ayına kadar forma giyemeyecek olmasını hiç dert etmediğini söylerken, hayallerinin takımına geldiğini, derbileri ise iple çektiğini söyledi

Fenerbahçe'de yeni transferler Eljif Elmas ile Luis Neto ve Vincent Janssen için basın önünde imza töreni düzenlendi. Gözler ise Eljif'teydi. Kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki yıldız, hayallerinin takımına geldiğini söyledi. Makedon oyuncu, "Böyle bir aileye geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza, babama, hocama ve Hasan ağabeye (Çetinkaya) çok teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'de kalırım. Çok iyi işler yapmak istiyorum. Bu sene de inşallah şampiyonluk yaşarız" dedi.



İDOLÜ RONALDİNHO

Ocak ayına kadar forma giyemeyecek olmasını dert etmediğini söyleyen Eljif, "Aykut Kocaman'la konuştuk, her şeyin iyi olacağını söyledi. Geldiğim günden beri Beşiktaş'a, Galatasaray'a gol atmayı hayal ediyorum. Beşiktaş maçındaki atmosfer gerçekten harikaydı. Örnek aldığım isim Ronaldinho" ifadelerini kullandı.



'ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Eljif Elmas, imza töreninden sonra çıktığı FB TV'de ise şu sözlere yer verdi: "Her zaman Fenerbahçe'de oynamak istiyordum ve şimdi hayalim gerçekleşti. Türkçe'yi Makedonya'da öğrendim. Oturduğumuz çevrede Türkçe konuşuluyordu. Babam beni 2007'de Fenerbahçe Tefeyyüz Futbol Okulu'na yazdırdı. Orada oynadıktan sonra Rabotniçki'ye gittim. 1 sene U17 oynadım, ardından A Takıma çıktım. 14 yaşında A takıma çıktım. 16 yaşımı doldurduğumda da ilk maçımı oynadım."



ÜNİVERSİTE OKUYACAK

Şimdiye kadar hep en zoru başarmak istedim. Kendimi zorladım ve sanırım o yüzden buradayım. Üniversite hayalim de var; tabi önce futbolumu geliştirmek istiyorum. Taraftar bize her zaman inansın, onların desteği ile şampiyon olacağız."