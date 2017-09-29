O GÜNÜ BEKLİYORUM
F.Bahçe’yle üç yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki Makedon yıldız, ocak ayına kadar forma giyemeyecek olmasını hiç dert etmediğini söylerken, hayallerinin takımına geldiğini, derbileri ise iple çektiğini söyledi
İDOLÜ RONALDİNHO
Ocak ayına kadar forma giyemeyecek olmasını dert etmediğini söyleyen Eljif, "Aykut Kocaman'la konuştuk, her şeyin iyi olacağını söyledi. Geldiğim günden beri Beşiktaş'a, Galatasaray'a gol atmayı hayal ediyorum. Beşiktaş maçındaki atmosfer gerçekten harikaydı. Örnek aldığım isim Ronaldinho" ifadelerini kullandı.
'ŞAMPİYON OLACAĞIZ'
Eljif Elmas, imza töreninden sonra çıktığı FB TV'de ise şu sözlere yer verdi: "Her zaman Fenerbahçe'de oynamak istiyordum ve şimdi hayalim gerçekleşti. Türkçe'yi Makedonya'da öğrendim. Oturduğumuz çevrede Türkçe konuşuluyordu. Babam beni 2007'de Fenerbahçe Tefeyyüz Futbol Okulu'na yazdırdı. Orada oynadıktan sonra Rabotniçki'ye gittim. 1 sene U17 oynadım, ardından A Takıma çıktım. 14 yaşında A takıma çıktım. 16 yaşımı doldurduğumda da ilk maçımı oynadım."
ÜNİVERSİTE OKUYACAK
Şimdiye kadar hep en zoru başarmak istedim. Kendimi zorladım ve sanırım o yüzden buradayım. Üniversite hayalim de var; tabi önce futbolumu geliştirmek istiyorum. Taraftar bize her zaman inansın, onların desteği ile şampiyon olacağız."
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
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