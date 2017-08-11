Alex de Souza'dan Giuliano mesajı
Alex de Souza, yeni 10 numara ve aynı zamanda vatandaşı olan Giuliano'ya Fenerbahçe kariyerinde başarılar diledi.
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni 10 numarası Giuliano Victor De Paula bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin efsane 10 numaralarından biri olan Alex de Souza kişisel Twitter ve Instagram hesabından Giuliano transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Alex de Souza; "Fenerbahçe'ye bir Brezilyalı daha geliyor ve Giuliano'ya bu forma altında sonsuz şans diliyorum…" ifadelerini kullandı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:15
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano İstanbul'a geldi
Toplam 55
Yorum
mmm fener opsiyon almalı yoksa kuş uçar yine..
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F.Bahçe'ye Emre Mor müjdesi
Toplam 19
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sezonda gökhan gönül mü w.wiel mi diye karşılaştırıyordunuz sonuç ortada gene aynı hatalar devam göreceğiz...
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano İstanbul'a geldi
Toplam 55
Yorum
gercek Avrupa basketbol şampiyonlugunuda hatırtırlatsanız iyi olur bence..Her zaman derim fb değil,Fenerbahçe spor kulubü.Amac her dalda şampiyonlu
Alex de Souza'dan Giuliano mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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