 Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    'de Göztepe maçı hazırlıkları

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Göztepe maçı hazırlıkları

    , Süper Lig'de sezonun ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Ülker Stadı'nda iki gün önce Cagliari'yi hazırlık maçında 1-0 yenen sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleşen antrenmana, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Jose Fernandao ve katılmadı.

    Ağrıları bulunan Salih Uçan tedbir amaçlı dinlendirilirken, adalesinde ağrı hisseden Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel de antrenmanda yer almadı.

    Diğer futbolcular ise antrenmana 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular dar alanda minyatür kale maç yaptı.

    Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Öte yandan 'nin üçüncü kalecisi Erten Ersu bugün dünyaevine girecek. Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın ardından genç kalecinin düğününe gidecek.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:37
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