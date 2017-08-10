Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ülker Stadı'nda iki gün önce Cagliari'yi hazırlık maçında 1-0 yenen sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleşen antrenmana, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Jose Fernandao ve Mehmet Ekici katılmadı.
Ağrıları bulunan Salih Uçan tedbir amaçlı dinlendirilirken, adalesinde ağrı hisseden Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel de antrenmanda yer almadı.
Diğer futbolcular ise antrenmana 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular dar alanda minyatür kale maç yaptı.
Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Öte yandan Fenerbahçe'nin üçüncü kalecisi Erten Ersu bugün dünyaevine girecek. Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın ardından genç kalecinin düğününe gidecek.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:37
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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