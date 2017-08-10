Ülker Stadı'nda iki gün önce Cagliari'yi hazırlık maçında 1-0 yenen sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleşen antrenmana, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Jose Fernandao ve Mehmet Ekici katılmadı.

Ağrıları bulunan Salih Uçan tedbir amaçlı dinlendirilirken, adalesinde ağrı hisseden Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel de antrenmanda yer almadı.

Diğer futbolcular ise antrenmana 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular dar alanda minyatür kale maç yaptı.

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Fenerbahçe'nin üçüncü kalecisi Erten Ersu bugün dünyaevine girecek. Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın ardından genç kalecinin düğününe gidecek.