 Smolov ‘evet’ dedi iddiası – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ‘evet’ dedi iddiası

    Smolov ‘evet’ dedi iddiası

    Kanarya'nın forvet adayları arasında Fedor 'un da olduğu ortaya çıktı

    Fenerbahçe'nin Krasnodar'lı 27 yaşındaki golcünün menajeri Ayrat Imamov'la temas kurduğunu, oyuncunun da sarılacivertli formayı giymeye "evet" dediği iddia edildi. Rus Sport-1 TV de sarı-lacivertlilerin bu girişimini doğrularken, 'un bonservisi için Krasnodar'a sunulan teklifin ise üç yılda ödenmek şartıyla 16 milyon euro olduğu ileri sürüldü.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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