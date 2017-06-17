 Batshuayi seferi – Fotomaç – 17 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    seferi

    Batshuayi seferi
    Sarı-lacivertlilerin Premier Lig'de forvet arayışı sürüyor. Leicester City'den James Vardy için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin bir diğer gözdesi Michy Batshuayi. Chelsea, Lukaku'yu alırsa forma ümidi kalmayacak olan 23 yaşındaki forvet oyuncusu da bu sebeple transfere sıcak bakıyor.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Batshuayi seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.