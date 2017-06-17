Batshuayi seferi

Sarı-lacivertlilerin Premier Lig'de forvet arayışı sürüyor. Leicester City'den James Vardy için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin bir diğer gözdesi Michy Batshuayi. Chelsea, Lukaku'yu alırsa forma ümidi kalmayacak olan 23 yaşındaki forvet oyuncusu da bu sebeple transfere sıcak bakıyor.