Modelimiz Barça
İşte Aykut Kocaman'dan F.Bahçe'nin yeni sezondaki sistemi. Teknik direktörlüğe başladığım İstanbulspor’da hep hayalim 3. bölgede oynayan bir takım oluşturmaktı. 3. bölgede oynamak için de topu rakibe vermemen lazım. Barcelona'yı, Juventus'u, Bayern Münih'i konuşuyoruz ama onlar savunma yapmıyor mu? Fenerbahçe'de de buna benzer bir organizasyonu deneyeceğiz tabii ki.
"Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyor" algısının yanlışlığını vurgulayan tecrübeli hoca, "Teknik direktörlüğe başladığım İstanbulspor'da hep hayalim daha çok 3. bölgede oynayan bir takım oluşturmaktı. 3. bölgede oynamak için de topu rakibe vermemen lazımdı. Topu rakibe vermemek de bir çeşit savunma. Barcelona'yı, Juventus'u Bayern Münih'i konuşuyoruz, futbollarını övüyoruz ama onlar savunma yapmıyor mu? Barcelona'da 10 kişilik grup topu rakipten alabilmek için 5-6 saniye boyunca durmadan savunma yapıyorlar. Ülkemizdeki en ciddi problemlerden biri bu, algı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
KANATLARDAN UÇARIZ
Barcelona modelini benimsediğini belirten Kocaman, "3-4 sene öncesine kadar temel unsurları hızlı oyundu. Bizde de hızlı oyun var ama bizimki plansız anlık hızlı oyunlardı. Onların ana farkı daha planlı, pozisyon alma ve atağa çıkma konusunda hala bazı takımlarda vardır kenar oyuncuları hızlı oyunculardır. Fenerbahçe buna benzer bir organizasyonu yapmak için deneyecek tabii ki" diye konuştu.
KADROMUZ YETERSİZ DEĞİL
Advocaat'ın fikirlerine katılmayan Kocaman futbolcuları savunup, "F.Bahçe'nin kadrosu yetersiz diye düşünmüyorum. Bu oyuncular önceki takımlarında başarılı olduğu için alındılar. Kimisi takımının en fazla asist yapan ismi, kimisi gol kralıydı, kimisi savunmada çok iyiydi. F.Bahçe'deki oyuncuların değerli olduğunu düşünüyorum. Ama başarıyla değerlilik arasındaki farkı da biliyorum" değerlendirmesini yaptı.
PEREİRA GİTTİKTEN SONRA OLMADI
"Pereira'nın ayrılması sürecinde oldu. O dönem ben de istemiştim. Ancak olabilirliği zordu, doğru değil. Konyaspor bir sezon önce ligi 3. bitirmiş ve Avrupa hakkı kazanmıştı. Yapılanma benim isteklerim doğrultusunda yapılmıştı. Camianın içinde heyecanı, elektriği gördüm. Tam olarak temasın olduğu 2-3 hafta oldu. Aziz Yıldırım ile geçen hafta görüştük. Geçmiş dönemdeki kırgınlıklara çok fazla girmek istemiyorum. Eğer diye konuşuyoruz bunu. Bir şeylerin hesaplaşması değil, başarı için neler yapılması gerektiğidir. Benim kafam bu şekilde bakıyor."
SALİH UÇAN KENDİNE BAKSIN
"Salih ile 4 senedir ayrıyız. Ayrılmadan önce F.Bahçe tarihinin en önemli maçıydı. Benfica maçında sahadaydı. Önce sen ne yaptın? 18 yaşındayken o gün sahaya çıktığında, kara kaşı, kara gözü için sahaya çıkarmadım. Hele tarihin en önemli maçında böyle bir deneme yapamazsınız. O gün sahada beklentilere cevap veren oyunculardan biriydi. 4 sene sonra... Sizi bu noktaya getiren noktaları kendisi de düşünmeli."
NE KADAR EKSİĞİ VAR?
"Futboldan uzak kalmak kolay değil. Maç ritmini kaybediyorsunuz. Kolay yaptığınız şeyleri yapabilirliğinizde uzama oluyor. Bu ritmi yakalamak kolay olmuyor. Buradaki temel şey şu; Ekici için de geçerli, oyuncunun ne kadar eksiği var ve ne kadar gayretli. Bu herkes için geçerli."
LENS'E TEKLİF YAPTIK
"Lens konusu fazla özele giriyor. Ben F.Bahçe'nin Lens'e teklifte bulunduğunu biliyorum. Başka bir şey demeye gerek var mı? Bu kadar sistemi merak edip, bu kadar sistemsizliği tercih etmek de ender insanlardan olduğumuzu gösteriyor. Sistem sadece 4-3-3, 3-4-3 ya da başka sistemler değildir. Ama dizilişten ziyade atakçı ve top rakibe geçtiğinde savunmacı olmak gerekir."
ADVOCAAT AYIP ETTİ
Dick Advocaat'ın Fenerbahçeli futbolcular için basın önünde dile getirdiği "yetersizsiniz" sözlerine Aykut Kocaman tepki gösterdi. Hollandalı çalıştırıcıdan takımla ilgili rapor almadığını belirten Kocaman, "Mücadele ettiğiniz gruba 'yetersizsiniz' demek doğru değil. Genel antrenörlük tarzı olarak yanlış. Beraber hareket ediyorsunuz. Güvenmediğiniz takımla çalışmak olmaz. Mesleğin doğasına aykırı" ifadelerini kullandı.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:20
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Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
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