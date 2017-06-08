 Kameni geliyor – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    geliyor

    Kameni geliyor

    Ospina, Schmeichel ve Beiranvand’la fiyatta anlaşamayan F.Bahçe, Malaga’nın 33 yaşındaki file bekçisi Carlos ’yi bitirmek üzere

    Volkan Demirel'in yanına aynı klasta bir kaleci arayan Fenerbahçe'de Carlos Kameni ismi bir adım öne çıktı. Bir süredir arayışlarını sürdüren yönetimin daha önce temasta bulunduğu David Ospina (Arsenal), Kasper Schmeichel (Leicester City) ve İranlı Alireza Beiranvand (Persepolis) ile şartlarda uyuşamadığı öğrenildi. Bunun üzerine rotayı Malaga'da forma giyen 'ye çeviren sarı-lacivertli takımın, 33 yaşındaki file bekçisi ile anlaşma aşamasına geldiği belirtiliyor. İspanyol basını önceki gün Fenerbahçe'nin Kameni'ye teklif yaptığını yazmıştı.

    MENAJERİ SİNYALİ VERDİ
    Tecrübeli eldivenin menajeri Gallardo da, "Malaga yeni bir kaleci ile anlaştı. Fenerbahçe, Kameni'yi ikna edebilirse transferde zorluk çıkarmayacak" açıklamasında bulunmuştu. 2020'ye kadar sözleşmesi olan Kameni, La Liga'da bu sezon 35 maçta forma giyerken, kalesinde 48 gol gördü.

    ÇEVİK VE ATLETİK BİR KALECİ
    1.86 boyundaki Carlos Kameni, tecrübeli bir kaleci. Malaga dışında şimdiye kadar Espanyol, Le Havre, Saint Etienne gibi Avrupa kulüplerinde forma giydi. 33 yaşındaki eldiven, atletik fiziği ve çevikliği ile tanınıyor.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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