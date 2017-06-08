Kameni geliyor
Ospina, Schmeichel ve Beiranvand’la fiyatta anlaşamayan F.Bahçe, Malaga’nın 33 yaşındaki file bekçisi Carlos Kameni’yi bitirmek üzere
MENAJERİ SİNYALİ VERDİ
Tecrübeli eldivenin menajeri Gallardo da, "Malaga yeni bir kaleci ile anlaştı. Fenerbahçe, Kameni'yi ikna edebilirse transferde zorluk çıkarmayacak" açıklamasında bulunmuştu. 2020'ye kadar sözleşmesi olan Kameni, La Liga'da bu sezon 35 maçta forma giyerken, kalesinde 48 gol gördü.
ÇEVİK VE ATLETİK BİR KALECİ
1.86 boyundaki Carlos Kameni, tecrübeli bir kaleci. Malaga dışında şimdiye kadar Espanyol, Le Havre, Saint Etienne gibi Avrupa kulüplerinde forma giydi. 33 yaşındaki eldiven, atletik fiziği ve çevikliği ile tanınıyor.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:19
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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