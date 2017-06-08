 En iyi teklif Fener’dendi – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    En iyi teklif Fener’dendi

    En iyi teklif Fener’dendi
    'in keyfi yerinde!.. İlk sezonuni genelde savunmada 'yedek güç' olarak geçiren Rus stoper, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Sezon başında Rusya ve İtalya'dan da teklifler vardı. Ama hiçbirisi F.Bahçe'ninki kadar ilgi çekici ve reddedilmez değildi" diyerek mutlu olduğunu gösterdi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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