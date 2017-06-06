İmza için bekliyor
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Portekizli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı. İmza için Aykut Kocaman’ın onayı bekleniyor.
Menajeri kanalıyla temasa geçilen Portekizli orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilerin sunduğu teklifi kabul ettiği, Aykut Kocaman'ın onay vermesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.
1 MİLYON EURO'YA HAYIR
Kasımpaşa'nın sezon başına 1 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyip Fenerbahçe'ye "evet" diyen 29 yaşındaki futbolcu, başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Castro, ligde ve kupada oynadığı toplam 39 karşılaşmada 7 gol-5 asistlik bir performans sergiledi.
OFANSİF GÜCÜ YÜKSEK BİR İSİM
Kasımpaşa'da 4 sezonda 139 maça çıkan Castro 20 gol attı, 10 asist gerçekleştirdi. 1.81 boyundaki futbolcu, orta sahada ofansif futboluyla dikkat çeken bir isim. Castro, kanatlarda da görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 02:28
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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