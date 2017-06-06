 İmza için bekliyor – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    İmza için bekliyor

    İmza için bekliyor

    Sarı-lacivertliler, ile sözleşmesini uzatmayan Portekizli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı. İmza için Aykut Kocaman’ın onayı bekleniyor.

    çok sürpriz ismi transfer etme aşamasına geldi. Kanarya'nın, 4 sezon Kasımpaşa forması terleten Andre Castro ile her konuda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

    Menajeri kanalıyla temasa geçilen Portekizli orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilerin sunduğu teklifi kabul ettiği, Aykut Kocaman'ın onay vermesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

    1 MİLYON EURO'YA HAYIR
    'nın sezon başına 1 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyip Fenerbahçe'ye "evet" diyen 29 yaşındaki futbolcu, başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Castro, ligde ve kupada oynadığı toplam 39 karşılaşmada 7 gol-5 asistlik bir performans sergiledi.

    OFANSİF GÜCÜ YÜKSEK BİR İSİM
    Kasımpaşa'da 4 sezonda 139 maça çıkan Castro 20 gol attı, 10 asist gerçekleştirdi. 1.81 boyundaki futbolcu, orta sahada ofansif futboluyla dikkat çeken bir isim. Castro, kanatlarda da görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:28
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