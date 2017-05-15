Advocaat: Varsa yoksa kupa!
Oyuncularından Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya konsantre olmalarını isteyen Advocaat, “Ligi kaçırdık ama Türkiye Kupası’nı alabiliriz. Taraftarımıza en azından kupa sevinci yaşatmalıyız” dedi.
Beşiktaş karşısında son anda aldığı beraberlikle moral bulan ve taraftarlarını memnun eden Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında hayal kırıklığı ile dolu sezon defterine bir çeltik daha attı. Güney ekibine, Kadıköy'de 1-0 yenilen sarı-lacivertli ekipte, moraller bozulurken teknik direktör Dick Advocaat, oyuncularıyla yaptığı görüşmede "Kaldırın başınızı yerden" dedi. Ligde hedeften uzaklaştıklarını ama Türkiye Kupası'nı kazanabilecek güçte olduklarını ifade eden Hollandalı hoca, Başakşehir karşısında ekstra performans beklediğini ifade etti. Holl anda ile anlaşan Advocaat, "Ligi kaçırdık ama Türkiye Kupası'nı alabiliriz. Taraftarımıza en azından kupa sevinci yaşatmalıyız. Ben de Türkiye'den güzel anılarla ayrılmış olurum" diye konuştu.
GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER
Antalyaspor yenilgisinden dolayı oldukça üzgün olan oyuncuların, galibiyet sözü verdiklerini bildirildi. Başakşehir ile oynadığı ilk karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Çarşamba günü saat 20.45'te rakibini sahasında konuk edecek.
GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER
Antalyaspor yenilgisinden dolayı oldukça üzgün olan oyuncuların, galibiyet sözü verdiklerini bildirildi. Başakşehir ile oynadığı ilk karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Çarşamba günü saat 20.45'te rakibini sahasında konuk edecek.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Advocaat: Varsa yoksa kupa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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