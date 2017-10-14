Dış sahadaki ‘dört’ maçta 8 puan kayıp

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlarda kötü sonuçlar almaya devam ediyor. İlk olarak Kasımpaşa deplasmanında 2-2'lik skorla 2 puan yitiren siyah-beyazlılar, F.Bahçe'ye Kadıköy'de 2-1 yenilerek 3 puan kaybetti. Kara Kartallar, dün de Ankara'da Gençlerbirliği'ne mağlup olarak toplam 8 puan yitirdi. Beşiktaş bu sezon deplasmanda sadece Karabük'ü 1-0 yenebildi.