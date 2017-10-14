 Dış sahadaki ‘dört’ maçta 8 puan kayıp – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Dış sahadaki ‘dört’ maçta 8 puan kayıp

    Dış sahadaki ‘dört’ maçta 8 puan kayıp
    Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlarda kötü sonuçlar almaya devam ediyor. İlk olarak Kasımpaşa deplasmanında 2-2'lik skorla 2 puan yitiren siyah-beyazlılar, F.Bahçe'ye Kadıköy'de 2-1 yenilerek 3 puan kaybetti. Kara Kartallar, dün de Ankara'da Gençlerbirliği'ne mağlup olarak toplam 8 puan yitirdi. Beşiktaş bu sezon deplasmanda sadece Karabük'ü 1-0 yenebildi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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