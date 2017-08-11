 Portekiz’den Ruiz iddiası – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Portekiz’den Ruiz iddiası

    Portekiz’den Ruiz iddiası

    Beşiktaş'ta iddiası..

    Portekiz basınından Beşiktaş için ilginç bir iddia gündeme geldi. Sporting Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yeni sezon planlarında yer almayan 'in takımdan ayrılması bekleniyor. Portekiz basınında yer alan haberde geleceği hakkında henüz karar vermeyen Bryan Ruiz ile Türkiye'den Beşiktaş'ın ve İspanya'dan Levante'nin ilgilendiği belirtildi. Kosta Rikalı tecrübeli oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 2015 yılında bu yana Sporting forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 2017-18 sezonunun sonunda bitiyor.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:14
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