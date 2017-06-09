 Kartal ve Aslan topu bırakmıyor – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Kartal ve Aslan topu bırakmıyor

    Kartal ve Aslan topu bırakmıyor

    Sezonu şampiyon tamamlayan ile ikili averajda Fenerbahçe'nin gerisinde dördüncü sırada kalan ; bu sezonun topa en çok sahip olan iki takımı oldular.

    ve , yüzde 61'le maç başı topa sahip olma oranında ilk sırada yer alırken, zirveyi paylaştılar. Bu iki takımı yüzde 53 ile Medipol Başakşehir ve F.Bahçe izlerken, Osmanlıspor ise yüzde 52 ile beşinci sırada yer alıyor.

    İSABETLİ PASIN KRALI G.SARAY
    Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda, en çok başarılı pas yapan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, maç başına yaptığı 480 pas ile bu alanda ilk sırayı çekerken, maç başına yaptığı 453 pas ortalamasıyla ikinci sırada yer alıyor. Rakiplerine göre pas sayısı düşük olan Fenerbahçe ise 335 pas ortalamasına sahip.

    TRABZON SARARDI
    2016-17 sezonunda Spor toto Süper Lig'in en fazla sarı kart gören takımı Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer 98 sarı kartla bu alanda zirvede bulunuyor. Karadeniz ekibini 95 kartla Kayserispor izlerken, Aytemiz Alanyaspor 89, Adanaspor, Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor ise sezon boyunca 87 kez sarardı.

    RİZESPOR KIZARDI
    Spor Toto Süper Lig'e son hafta veda eden Çaykur Rizespor, vedasını sezonun en çok kırmızı kart gören takımı unvanıyla yaptı. Mavi-yeşilliler, gördüğü 8 kırmızı kartla bu kulvarda zirvede yer alıyor. Rizespor'u 7 kırmızıyla Bursaspor takip ediyor. Antalyaspor ve Gaziantepspor'un da 6 kırmızı kartı bulunuyor.

    GOL KRALI ALANYA'DAN
    Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvenin sahibi 23 golle Alanyasporlu Vagner Love oldu. Love'ı, 20 golle Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun takip ediyor. Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o 18 golle üçüncü sırada yer alırken, Konyasporlu Riad Bajic ise attığı 17 golle bu alanda dördüncü sırada bulunuyor.

    ASİST LİDERİ SNEİJDER
    Süper Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun asist kralı Galatasaray'da Wesley Sneijder oldu. Hollandalı orta saha, 15 asistle zirvede yer alırken, Beşiktaşlı Querasma 13 asistle Sneijder'i takip ediyor. Fenerbahçeli Lens ve Kayserisporlu Deniz Türüç'ün ise 11 asisti bulunuyor.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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