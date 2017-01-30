''Bu anlatılmaz sadece yaşanır''
Siyah-beyazlı ekibin maestrosu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için ne anlama geldiğini anlattı. Ozi "Hep söylüyorum iyi ki Beşiktaş'a transfer olmuşum. Burada oynadığım için gurur duyuyorum. Beşiktaş için oynamak anlatılmaz, yaşanır" dedi. Yıldız futbolcu bir gün Avrupa takımlarında oynama hayalinin de olduğunu ifade etti.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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