 ''Bu anlatılmaz sadece yaşanır'' – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    ''Bu anlatılmaz sadece yaşanır''

    ''Bu anlatılmaz sadece yaşanır''
    Siyah-beyazlı ekibin maestrosu Oğuzhan Özyakup, 'ta oynamanın kendisi için ne anlama geldiğini anlattı. Ozi "Hep söylüyorum iyi ki Beşiktaş'a transfer olmuşum. Burada oynadığım için gurur duyuyorum. Beşiktaş için oynamak anlatılmaz, yaşanır" dedi. Yıldız futbolcu bir gün Avrupa takımlarında oynama hayalinin de olduğunu ifade etti.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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