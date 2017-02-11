Chelsea bombası!
Barçalı yıldızın 1.5 gün izin alarak Londra’ya gitmesi olay oldu. 29 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle görüştüğü ileri sürüldü.
Bu sezon futboluyla öne çıkan isimlerden olan Arda Turan gündemden düşmüyor. Barcelona forması giyen milli yıldızımız bu kez de Londra seyahetiyle olay yarattı. Teknik direktör Luis Enrique'den aldığı 1.5 günlük izni Londra'da Atletico Madrid'den takım arkadaşı Diego Costa ile bir araya gelerek değerlendiren Arda için önemli iddialar ortaya atıldı. İspanyol basını, Chelsea forması giyen Costa'nın 2015'deki verdiği bir röportajda, "Arda'yı Chelsea'ye katılmaya ikna etmeye çalışıyoruz" sözlerini hatırlatıp, 29 yaşındaki futbolcunun Londra temsilcisiyle görüşebileceğini ileri sürdü. Arda'nın takım arkadaşı Neymar'ın doğum gününe katılmaması da eleştirilirken, yıldız futbolcu sosyal medya hesabında Costa ile paylaştığı fotoğrafın altına, "Sonsuza kadar kardeşim" yazdı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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