 Stoch’a Alanya talip – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Stoch’a Alanya talip

    Stoch’a Alanya talip

    Göztepe’den sonra Akdeniz ekibi de Stoch’a kanca attı.

    F.Bahçe'de kadroda düşünülmeyen için Alanyaspor talip oldu. Sarı-lacivertlilerle bir yıl daha kontratı bulunan Slovak futbolcu için Akdeniz ekibi teklif götürürken F.Bahçe'de düzenli olarak forma şansı bulamayan Stoch'un da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Stoch için daha önce de girişimlerde bulunan Alanyaspor sonuç alamamıştı. 2010 senesinde İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 'ye transfer edilen yıldız oyuncu, görüşmeye çağrıldı.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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