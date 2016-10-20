Harikasın Beşiktaş

Kabul etmemiz gerekir;

Beşiktaş çok iyi bir rakibe karşı inanılmaz bir galibiyet aldı. Artık Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde önü açık... Siyah-beyazlı takım ilk 10 dakikada rakibinin baskısıyla sıkıntı yaşarken ilk atağımızda Adriano ile golü bulmamız ekibimizi rahatlattı. Ardından gelen ardı ardına Napoli atakları ve hatta ev sahibinin beraberlik golünün ardından Aboubakar, Beşiktaş'a çok önemli bir gol kazandırdı. Aboubakar, bu golle üzerindeki baskıyı üzerinden öyle bir attı ki maçın son anlarında takımına galibiyeti getiren golü de kaydetmesi çok ama çok önemliydi.



FABRİCİO DEVLEŞTİ

Maçın yıldızı bence Aboubakar ile birlikte kaleci Fabricio idi... Gerçek şu ki; Beşiktaş, artık çok iyi bir kaleciye sahip... Fabri özellikle ilk devrede inanılmaz kurtarışlarla kalesinde güven verdi. İkinci yarının başında Rus hakem Karasev'in hatalı verdiği penaltı kararı sonrası kurtardığı penaltı Beşiktaş'ın kazandığı puanda büyük sahibi olduğunu düşünüyorum.

Özellikle ikinci devrenin ilk 15 dakikasında Beşiktaş sahada öyle bir hakimiyet kurdu ki ikinci kez penaltı olmasa Napoli'nin guardı çoktan düşecekti.

Necip süperdi, Atiba her yerdeydi. Tek tek saymak istemiyorum ama Beşiktaş'ta tüm takım olarak savaştı ve kazandı.

Tabii ki böyle maçlarda top sevecek ama Beşiktaş yıldız futbolcularıyla artık ne kadar tehlikeli ve kaliteli bir takım olduğunu gösterdi.

Hakem Karasev için güzel şeyler yazamayacağım ama Beşiktaş rahmetli Büyük Kaptan Vedat Okyar'ın dediği gibi; "Madem ki Beşiktaş'sın hakemi de yeneceksin" sözüyle büyük bir zafere imza attı.

Haydi çocuklar; şimdi BJK amblemli uçağımıza binin ve bu zaferi doyasıya kutlayın. Helâl olsun Şenol Güneş ve futbolcularına...