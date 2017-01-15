Trabzon'a erken bahar
İkinci yarıya galibiyetle başlayan Fırtına’da yüzler gülüyor... Teknik direktör Ersun Yanal, ‘sabır’ isteğini yinelerken, “Bu futbolu sürdürüp, galibiyet serisine dönüştürmeliyiz” dedi
YAZICI ARTIK OLDU!..
Aramıza yeni katılan oyuncularımızın ortaya koyduğu karakter beni daha çok sevindirdi. Daha gelenler de olacak... Bu yüzden hep dediğim gibi biraz daha sabra ihtiyacımız var. Birkaç oyuncu daha kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Herkesten bu süreçte destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yanal, Bursaspor maçının yıldızı Yusuf Yazıcı için de, "O artık oldu ama ayaklarını yere sağlam bastıracağız" yorumunu yaparken, övgülerden etkilenmemesi için kaptan Onur'dan genç oyuncuya 'ağabeylik' yapmasını istedi. Yazıcı'nın günlerini ailesi ile geçirdiği ve ilerideki hedeflerine yönelik olarak İngilizce öğrendiği bildirildi.
BEYAZ SAYFA
Yerel basın da Bursaspor maçında ortaya konan futbol ve sonuçtan memnun. Günebakış ve Ekspres gazeteleri, 'Beyaz sayfa' başlığı ile çıkarken, İlkhaber, '2017 model Trabzonspor. Fırtına ikinci yarıya Bursaspor galibiyetiyle başladı' ifadelerini kullandı. Karadeniz, 'Arena'da Onurlu gece', Taka, 'Trabzonspor yenince hayat ne güzel', Sonnokta, 'Muhteşem fırtına. Yeni transferler tuttu' dedi.
Yunus Emre SEL
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:43
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
Trabzon'a erken bahar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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