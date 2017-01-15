Trabzon'a erken bahar

İkinci yarıya galibiyetle başlayan Fırtına’da yüzler gülüyor... Teknik direktör Ersun Yanal, ‘sabır’ isteğini yinelerken, “Bu futbolu sürdürüp, galibiyet serisine dönüştürmeliyiz” dedi

Yeniden yapılanarak başladığı 2016-17 sezonunun ilk yarısında adeta kabus gören Trabzonspor, ligin ikinci yarısına 3 puanla start vermenin sevincini yaşıyor... Bursaspor'u 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda 2-1 deviren bordo-mavililer, oynadığı futbolla gelecek için ümit verirken, ara transferde kadroya katılan Olcay Şahan, Pereira, Emmanuel Mas ve Carl Medjani'nin takıma kısa sürede adapte olmaları da yönetim ve camianın yüzünü güldürdü. Teknik direktör Ersun Yanal takımının sergilediği performanstan fazlasıyla memnun olduğunu belirterek, "Bu oyunumuzu sürdürüp daha da geliştirerek, galibiyet serisine dönüştürmemiz gerek.



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Aramıza yeni katılan oyuncularımızın ortaya koyduğu karakter beni daha çok sevindirdi. Daha gelenler de olacak... Bu yüzden hep dediğim gibi biraz daha sabra ihtiyacımız var. Birkaç oyuncu daha kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Herkesten bu süreçte destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yanal, Bursaspor maçının yıldızı Yusuf Yazıcı için de, "O artık oldu ama ayaklarını yere sağlam bastıracağız" yorumunu yaparken, övgülerden etkilenmemesi için kaptan Onur'dan genç oyuncuya 'ağabeylik' yapmasını istedi. Yazıcı'nın günlerini ailesi ile geçirdiği ve ilerideki hedeflerine yönelik olarak İngilizce öğrendiği bildirildi.



BEYAZ SAYFA

Yerel basın da Bursaspor maçında ortaya konan futbol ve sonuçtan memnun. Günebakış ve Ekspres gazeteleri, 'Beyaz sayfa' başlığı ile çıkarken, İlkhaber, '2017 model Trabzonspor. Fırtına ikinci yarıya Bursaspor galibiyetiyle başladı' ifadelerini kullandı. Karadeniz, 'Arena'da Onurlu gece', Taka, 'Trabzonspor yenince hayat ne güzel', Sonnokta, 'Muhteşem fırtına. Yeni transferler tuttu' dedi.



Yunus Emre SEL