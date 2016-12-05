 Onazi, Çin yolcusu – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Onazi, Çin yolcusu

    Onazi, Çin yolcusu
    'un beklediği verimi alamadığı Ogenyi Onazi'yi Çin'e satmaya hazırlandığı iddia edildi. Nijeryalı oyuncu için bir Çin takımı ile 4.5 milyon euro'ya anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Transfere daha önce Henrique, Avraam ve Mbia'yi Çin'e götüren eski yönetici Serhat Altıncı'nın ön ayak olduğu ileri sürüldü.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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