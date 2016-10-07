Uğur formayı geri istiyor
Sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Uğur Demirok, milli arada geri dönüyor. Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sakatlandıktan sonra başlayan tedavisi tamamlanan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, milli arada eksikleri giderip, yeniden ilk 11'deki yerini almayı hedefliyor. Uğur Demirok, ligin ilk 4 haftasında oynanan maçların tamamında 90 dakika forma giymişti.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:34
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