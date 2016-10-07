 Uğur formayı geri istiyor – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Uğur formayı geri istiyor

    Uğur formayı geri istiyor
    Sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan , milli arada geri dönüyor. Aytemiz deplasmanında sakatlandıktan sonra başlayan tedavisi tamamlanan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, milli arada eksikleri giderip, yeniden ilk 11'deki yerini almayı hedefliyor. Uğur Demirok, ligin ilk 4 haftasında oynanan maçların tamamında 90 dakika forma giymişti.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:34
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