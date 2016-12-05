 Muslera bey diyeceksiniz – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    bey diyeceksiniz

    Muslera bey diyeceksiniz

    Uruguaylı, Kasımpaşa galibiyetinin baş mimarıydı. Kalesinde devleşen tecrübeli file bekçisi, bir de penaltı kurtardı. Yıldız oyuncu, hem takımına kazandırdı, hem de Riekerink’i ipten aldı

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda dün akşam öne çıkan isim tartışmasız Muslera'ydı. Galatasaray'ın 1 numarası önceki maçlarda olduğu gibi Kasımpaşa karşılaşmasında da işbaşındaydı. Rakibin bulduğu ilk golde yaptığı müdahalelere rağmen Eduok'a engel olamayan Uruguaylı file bekçisi, 79. dakikada ise galibiyeti getiren adamdı. O dakikaya kadar hatasız oynayan , Adem Büyük'ün kullandığı penaltıda da rakibine geçit vermedi. Kasımpaşa'nın beraberlik planlarını bozan 30 yaşındaki kaleci, son dönemde tartışılmaya başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'i de ipten aldı.

    3 PUAN DAHA ÖNEMLİ
    Maçın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Muslera, "Penaltılar yüzde 50'ye yüzde 50'dir. Önemli olan kendine güvenmek. Bir de atan oyuncunun vücut pozisyonu önemli. Kendime inanarak doğru yere gittim ve kurtardım. Keşke F.Bahçe maçında da kurtarsaydım" dedi.

    KOŞUTAN'LA YOLA DEVAM
    Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'in getirdiği kaleci antrenörü Frans Hoek ile çalışmayı reddeden Muslera, maç öncesi hazırlığını haftalar sonra Fadıl Koşutan ile yaptı.

    TARAFTARLARDAN ONA ÖZEL İLGİ
    Maçta kendilerine ayrılan bölümde boş yer bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi yalnızca iki ismi tribünlere çağırdı: Kaleciler Muslera ve Cenk Gönen.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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