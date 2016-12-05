Muslera bey diyeceksiniz
Uruguaylı, Kasımpaşa galibiyetinin baş mimarıydı. Kalesinde devleşen tecrübeli file bekçisi, bir de penaltı kurtardı. Yıldız oyuncu, hem takımına kazandırdı, hem de Riekerink’i ipten aldı
3 PUAN DAHA ÖNEMLİ
Maçın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Muslera, "Penaltılar yüzde 50'ye yüzde 50'dir. Önemli olan kendine güvenmek. Bir de atan oyuncunun vücut pozisyonu önemli. Kendime inanarak doğru yere gittim ve kurtardım. Keşke F.Bahçe maçında da kurtarsaydım" dedi.
KOŞUTAN'LA YOLA DEVAM
Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'in getirdiği kaleci antrenörü Frans Hoek ile çalışmayı reddeden Muslera, maç öncesi hazırlığını haftalar sonra Fadıl Koşutan ile yaptı.
TARAFTARLARDAN ONA ÖZEL İLGİ
Maçta kendilerine ayrılan bölümde boş yer bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi yalnızca iki ismi tribünlere çağırdı: Kaleciler Muslera ve Cenk Gönen.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:56
- Cimbom fırsat tepmedi!
Toplam 23
Yorum
MERT hoca devre arasına girmeden gönderilmeli bu ne çliedir yahu her sene aynı dertler.. 10 kişilik takıma karşı çift forvet yapamıyor- milyon eu luk adamları 90 da vakit çalmak için oyuna alıyor de jong tolga ciğerciden çok kötü ama 11 de... sabri dökülüyor çalım manyağı yaptılar adamı 10 kişilik kasımpaşanın her gelişi her atak kalede bitti Linnes klubede takım savunması diye bişey yok kazansa bile oyun kötü yeter artık yahu gönderin bu adamı
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
Toplam 9
Yorum
Ahmet kemal Sanli besiktasimiz burdada gosterdi buyuklugunu. Fb taraftari eski milli oyunculari gokhan gonulu ayakta alkislamak yerine etmedigini birakmadi.yeri geldi kufretti yeri geldi suratina dolar atti yeri geldi sahada bicti. Fblilerin fair playdan anladiklari budur. Biz tosicin pozisyonuna kirmizi deriz de sen persi nin pozizyonuna kirmizi diyemezsin. Biz trabzon macinda q7 atilmaliydi deriz de sen h. Ali kaldirimin yaptigi cok ayip bile diyemezsin. Aramizdaki fark budur febliler. Biz vicdanliyizdir sen degilsindir. O yuzden fair play ruhunu anlamani beklemeyiz senden
- ''Son derece çirkin...''
Toplam 59
Yorum
Madenli Senin gibi kekler de asalet sansınlar hepsi para için yapıyor Tümer de Gökhan da
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