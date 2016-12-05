 Ev sahibini bastırdılar – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Ev sahibini bastırdılar

    Ev sahibini bastırdılar

    Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasına ev sahibi ekip taraftarlarının ilgisi düşük oldu.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ev sahibi takım tribünlerinde önemli boşluklar dikkati çekti. Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Yaklaşık 1500 sarı-kırmızılı futbolsever, takımlarına tribünden destek verdi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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