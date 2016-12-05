 Hakemler rakipten – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Hakemler rakipten

    Hakemler rakipten

    ’i “Ne şiş yansın ne kebap” düşüncesiyle maça gelmekle itham eden kaptanı, “Sürekli aynı şey oluyor. Rakipler bizi durduramayınca, hakem çıkıyor durduruyor. Valla güzel iş, hakemler de rakipten” diyerek isyan etti.

    'de Beşiktaş derbisinin 0-0 bitmesi, Volkan Demirel'i çılgına çevirdi. Maçtan sonra sinirli bir şekilde soyunma odasına girdiği öğrenilen kaptanın, maçın hakemi Hüseyin Göçek'i hedef aldığı belirtildi. Beşiktaş'ı futbol olarak ezdiklerini söyleyen Volkan'ın, "Adil bir hakem olsa maçı kazanmıştık. Adam bizi resmen ince ince doğradı. Böyle adalet mi olur. Sürekli aynı şeyler tekrarlanıyor. Rakipler bizi durduramayınca, hakem çıkıyor durduruyor. Valla güzel iş, hakemler de rakipten!" dediği ifade edildi.

    KIRMIZI KARTI ÇIKARTAMADI
    Lens'e sert giren Tosic'in kesinlikle atılması gerektiğini savunan tecrübeli eldivenin, "Hakem gözümüzün önündeki pozisyonları görmezden geldi. Kırmızıyı vermiyor, elle kesiyorlar görmemezlikten geliyor. Derbi ya, ne şiş yansın ne kebap... Olur mu böyle ya!" diyerek isyan ettiği ifade edildi.


    Emre BOL
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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