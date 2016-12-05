 F.Bahçe: 3 MSK Urfa: 0 – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    F.Bahçe: 3 : 0

    F.Bahçe: 3 MSK Urfa: 0
    Voleybol Efeler Ligi'nde dün tek maç oynandı. Taraftarları önünde 'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibine set vermedi. İlk setten itibaren müsabakada üstünlüğünü ortaya koyan sarı-lacivertliler, 25-16, 25-19 ve 25-19'luk setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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