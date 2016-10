Yeni transfer van Persie

Yardımcılarının “Robin van Persie’nin yüzde yüz hazır olduğuna” dair raporu, Dick Advocaat’ı keyiflendirdi. RvP’nin idmanlardaki istekli hali Hollandalı çalıştırıcının yüzünü daha da güldürürken espriyi patlamayı da ihmal etmedi: “Tanıştırayım arkadaşlar. Yeni transferimiz Van Persie!”

Milli arayı fırsat bilip geçen hafta başında ülkesine giden Dick Advocaat, 1 hafta sonra döndü. Dünkü antrenmanda takımının başında olan Hollandalı teknik direktör, yardımcıları Cor Pot ve Mario Been'le bir toplantı yaptı. Toplantıya kondisyoner Fatih Yıldız da katıldı. Üç antrenör, 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar hakkında Advocaat'a rapor sundu. Raporda 69 yaşındaki hocayı en keyiflendiren bilgi ise Robin van Persie ile ilgili olan bölümdü.



'HİÇBİR SORUN YOK'

Cor Pot'un görüşü şeklinde rapora yansıyan bölümde, Van Persie'nin yüzde yüz hazır olduğu bilgisi yer alıyordu. Cor Pot, RvP'deki gelişme hakkında hocaya yüz yüze görüşmesinde de aktarımlarda bulundu. Hayli keyiflenen Advocaat, vatandaşının idmanlardaki istekli halini görünce iyice coştu ve espriyi patlattı: "Tanıştırayım, yeni transferimiz Robin van Persie." Bu arada Van Persie'nin Hollanda basınında yer alan açıklamalarında, gelecek adına hayli umutlu olduğu dikatlerden kaçmadı. Her şeyin iyi gittiğini, moralinin yükseldiğini belirten 33 yaşındaki yıldız futbolcu, "Sezona sakatlıklar yüzünden kötü başladım ama şu anda bir sorun yok. Çalışmalarda aksama yok. Kendimi gayet iyi ve zinde hissediyorum. Yüzde yüz hazırım diyebilirim ve Advocaat'tan görev bekliyorum" şeklinde konuştu.



?HEDEFİ OLD TRAFFORD

Van Persie'nin pazar günü oynanacak Alanya maçında az da olsa ilk 11'de sahaya çıkma şansı var. RvP'nin asıl hedefi ise Old Trafford'da eski takımı M.United'a karşı forma giymek.