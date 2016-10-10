 Van Persie, tam kapasiteye ulaştı – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Van Persie, tam kapasiteye ulaştı

    Van Persie, tam kapasiteye ulaştı

    Advocaat’ın yardımcısı antrenör Cor Pot, Van Persie için umut dolu mesajlar verdi.

    'de Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot, Hollanda basınına Robin van Persie'nin son durumu ile ilgili konuştu. Pot, son dönemde çok eleştirilen tecrübeli oyuncunun eski günlerine dönme yolunda olduğunu belirtirken, "Şu anda Van Persie doğru yolda ilerliyor. Çok sıkı çalışıyor ve hemen hemen yüzde yüz fit duruma geldi" ifadelerini kullandı.

    Persie'nin üst üste sakatlıklar geçirdiğini kaydeden Hollandalı antrenör, "Bir o kasında problem oldu, bir bu kasında. Çok yüksek tempolu antrenmanlar yapmak zorunda kaldı. Neyse ki, şu anda iyi durumda" dedi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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