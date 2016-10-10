Van Persie, tam kapasiteye ulaştı
Advocaat’ın yardımcısı antrenör Cor Pot, Van Persie için umut dolu mesajlar verdi.
Fenerbahçe'de Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot, Hollanda basınına Robin van Persie'nin son durumu ile ilgili konuştu. Pot, son dönemde çok eleştirilen tecrübeli oyuncunun eski günlerine dönme yolunda olduğunu belirtirken, "Şu anda Van Persie doğru yolda ilerliyor. Çok sıkı çalışıyor ve hemen hemen yüzde yüz fit duruma geldi" ifadelerini kullandı.
Persie'nin üst üste sakatlıklar geçirdiğini kaydeden Hollandalı antrenör, "Bir o kasında problem oldu, bir bu kasında. Çok yüksek tempolu antrenmanlar yapmak zorunda kaldı. Neyse ki, şu anda iyi durumda" dedi.
Persie'nin üst üste sakatlıklar geçirdiğini kaydeden Hollandalı antrenör, "Bir o kasında problem oldu, bir bu kasında. Çok yüksek tempolu antrenmanlar yapmak zorunda kaldı. Neyse ki, şu anda iyi durumda" dedi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
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