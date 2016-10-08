 Gollerin yarısı Tosun’dan – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Gollerin yarısı Tosun’dan

    Gollerin yarısı Tosun’dan
    Süper Lig'de geride kalan 6 hafta sonunda ile Başakşehir, en golcü takımlar olurken, Kara Kartal'ın öne çıkan ismi Cenk Tosun'du. Cenk, siyah-beyazlıların attığı 14 golün 5'ine imzasını attı, 2'sinde de asist yapan isimdi. Ayrıca milli oyuncu, ligde en çok gole katkıda bulunan futbolcu oldu.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:16
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