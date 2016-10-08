Gollerin yarısı Tosun’dan
Süper Lig'de geride kalan 6 hafta sonunda Beşiktaş ile Başakşehir, en golcü takımlar olurken, Kara Kartal'ın öne çıkan ismi Cenk Tosun'du. Cenk, siyah-beyazlıların attığı 14 golün 5'ine imzasını attı, 2'sinde de asist yapan isimdi. Ayrıca milli oyuncu, ligde en çok gole katkıda bulunan futbolcu oldu.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Gollerin yarısı Tosun’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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