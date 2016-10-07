Taktiği ‘İnler’ belirleyecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, önümüzdeki hafta sonunda oynanacak Kayserispor maçının taktiğini sakatlıkları bulunan oyuncuların durumuna göre belirleme kararı aldı.
Gökhan İnler yetişmezse; Oğuzhan Özyakup 8 numara oynayacak, Anderson Talisca ise 10 numara. Eğer İnler yetişirse bu kez de tecrübeli çalıştırıcı 10 numara için Oğuzhan ile Talisca arasından birini tercih etmek zorunda kalacak. Brezilyalı yıldız bir adım önde görünüyor.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:09
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