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Emre Sakçı ile gurur duyduk

Bakan Kasapoğlu, Emre Sakçı ile gurur duyduklarını söylerken, Gaziantep'teki yüzme havuzuyla ilgili, "Gaziantep'te Türkiye'nin en modern ve en yüksek kapasiteli havuzunu açtık. Avrupa'da da 5. sırada. Açılışına katılan Emre burada rekor kırdı. Gurur duyduk" dedi.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Emre Sakçı ile gurur duyduk
Bakan Kasapoğlu, Emre Sakçı ile gurur duyduklarını söylerken, Gaziantep'teki yüzme havuzuyla ilgili, "Gaziantep'te Türkiye'nin en modern ve en yüksek kapasiteli havuzunu açtık. Avrupa'da da 5. sırada. Açılışına katılan Emre burada rekor kırdı. Gurur duyduk" dedi.
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