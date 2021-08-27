Son dakika spor haberi: Kübra Saltık madalyaya doyamadı! Tam 6 altın...

Yarışmaya Afyonkarahisar'dan Kübra Saltık katıldı. Saltık, 50 metre (m) serbest, 100 m serbest, 50 m kurbağa, 100 m kurbağa, 50 m sırt ve 100 m sırt stillerini birincilikle bitirerek 6 altın madalyanın sahibi oldu.



Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Antrenörü Nehir Bahçivan'a teşekkür eden Saltık, "Pandemi döneminde de antrenmanlara ara vermeden devam ederek hem atletizm branşında hem de yüzme branşında birçok madalya kazandım. Verilen emeğin karşılığını da almak beni çok mutlu etti. Çalışmalarımda büyük emekleri olan Antrenörüm Nehir Bahçivan'a ve spor yapmam için beni teşvik eden her zaman destek veren İl Müdürüm Feyzullah Dereci'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.