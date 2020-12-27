Türkiye'ye büyük onur

Dünyanın en prestijli yüzme web sitelerinden SwimSwam tarafından organize edilen 2020 Swammy Ödülleri'nde 'Ulusal Gelişim Ödülü' Türkiye'ye verildi. Haber analizde ise, "Türk sporcular, son üç yılda toplam 90 yüzme yarışının 54'ünde ulusal rekorlar kırdı. Bu, bir ülke için çok hızlı bir yükseliş" ifadesi kullanıldı.

GURURLUYUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "Yüzmede tarihe geçen bir yıla tanıklık et- menin gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız, dereceleriyle başta Tokyo 2021 olmak üzere önümüzdeki uluslararası organizasyonlarda ne kadar iddialı olabileceklerini dünyaya kanıtladılar" dedi.

BERKAY VE MERVE TOKYO'YA GİDİYOR

MİLLİ yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti. Öğretir, 200 metre kurbağalama yarışında 2.09.86'lık derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını aldığı bildirildi. Merve Tuncel de 400 metre serbest yarışta 4.06.83'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

DENİZ ERTAN'I TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Deniz Ertan'ı tebrik etti.