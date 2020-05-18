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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Yüzücülere online konser

Yüzücülere online konser

Türkiye Yüzme Federasyonu, Covid- 19 nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik online moral konseri düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılacak etkinlikte, Maça Grubu'nun solistlerinden Berkan Ünal akustik performansıyla canlı yayınınında evlere konuk olacak. Online konser 19 Mayıs'ta 21.00'da başlayacak.

  1. 18.5.2020
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