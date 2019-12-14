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14 Aralık 2019, Cumartesi
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finalinden ile döndü

Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü

Yüzme federasyonu tarafından gerçekleştirilen 11-12 yaş ulusal gelişim müsabakası Türkiye finalinde Düzceli almaya hak kazandı.

'da düzenlenen 11-12 yaş ulusal gelişim müsabakası finallerinde kulaç atan Atlantis Spor Kulübü sporcusu Türkiye kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 50 metre sırtüstü yüzme – 50 metre serbest yüzme ve 100 metre sırtüstü yüzme yarışlarına katılan Naz Zorlu almaya hak kazandı.

Kulüp antrenörü Çetin Çelebioğlu "Türkiye şampiyonasında sporcumuz ile iyi derece alarak Düzce'mizi en iyi şekilde temsil etti" dedi.

  1. 14.12.2019
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