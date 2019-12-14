Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü
Türkiye Yüzme federasyonu tarafından gerçekleştirilen 11-12 yaş ulusal gelişim müsabakası Türkiye finalinde Düzceli Naz Zorlu bronz madalya almaya hak kazandı.
Ankara'da düzenlenen 11-12 yaş ulusal gelişim müsabakası Türkiye finallerinde kulaç atan Atlantis Spor Kulübü sporcusu Naz Zorlu Türkiye kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 50 metre sırtüstü yüzme – 50 metre serbest yüzme ve 100 metre sırtüstü yüzme yarışlarına katılan Naz Zorlu bronz madalya almaya hak kazandı.
Kulüp antrenörü Çetin Çelebioğlu "Türkiye şampiyonasında sporcumuz ile iyi derece alarak Düzce'mizi en iyi şekilde temsil etti" dedi.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
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Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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