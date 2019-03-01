Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde Engelli gençler için hayata geçirilen Mutlu Çarşamba projesi ile bu haftanın konuğu Mustafa Kemal İlkokulu oldu.
Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracı ile okullarından alınan 15 özel sporcu İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu ve Ferdi Sporlar Merkezine getirilerek Yüzme ve Okçuluk branşları ile tanıştılar.
Oldukça eğlenceli vakit geçiren Özel Sporcular yüzmenin ve ok atmanın keyfini yaşadılar.
Engelli gençlerin sosyalleşme ve normal hayata adapte olabilmesi için önemli bir proje olan Mutlu Çarşamba, yüzleri güldürmeye devam edecek.
- 01.03.2019
- Güncelleme: 01.03.2019 10:30
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Cristiano Ronaldo Messi'den daha iyi
Toplam 1
Yorum
Lukatoni Boşuna Penaldo demiyorlar sonuçta adama. Ama bu alanda bile ne tarihin ne zamanının en iyisi değil.
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Şenol Güneş marttaki maçlara gidecek
Toplam 1
Yorum
Çarşı Nevzat Şimdi saha dışı oyuncu transfer ve elde kalan 1-2 maçla sezon geçiren zengin lere göz yuman hoca bunları kabullenirmi Şenol hep ret dedi
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Söz konusu Trabzonspor ise centilmenliğe bile ceza
Toplam 2
Yorum
maho bu Federasyon un ne kadar trabzon düşmanı olduğunu gösteriyor siz hangi ülkenin reddediyorsunuz
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