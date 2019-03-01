Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor
01 Mart 2019, Cuma
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Projesi Devam Ediyor

Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor

tarafından 81 ilde Engelli gençler için hayata geçirilen projesi ile bu haftanın konuğu Mustafa oldu.

tarafından 81 ilde Engelli gençler için hayata geçirilen projesi ile bu haftanın konuğu Mustafa oldu.
Proje kapsamında Gençlik ve Spor aracı ile okullarından alınan 15 özel sporcu İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu ve Ferdi Sporlar Merkezine getirilerek Yüzme ve Okçuluk branşları ile tanıştılar.

Oldukça eğlenceli vakit geçiren Özel Sporcular yüzmenin ve ok atmanın keyfini yaşadılar.

Engelli gençlerin sosyalleşme ve normal hayata adapte olabilmesi için önemli bir proje olan Mutlu Çarşamba, yüzleri güldürmeye devam edecek.
  1. 01.03.2019
  2. Güncelleme: 01.03.2019 10:30
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