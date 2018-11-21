Büyükşehirli yüzücüler milli takım finallerinde kulaç atacak
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Büyükşehirli yüzücüler finallerinde kulaç atacak

    Büyükşehirli yüzücüler milli takım finallerinde kulaç atacak

    Uzun Kulvar Seçmelerine 33 sporcuyla katılan Büyükşehir Belediyesporlu yüzücüler 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında ’daki finallerde kulaç atacak.

    Turkcell Açık Yaş Seçmeleri baraj geçme müsabakaları Atıcılar Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılırken, 13 yaş ve üzeri sporcuların yer aldığı yarışlara Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzücüleri damga vurdu. 17 Kulüpten 47 erkek ve 40 bayan sporcunun katıldığı yarışlar kıyasıya mücadelelere sahne oldu. , 18 erkek ve 15 bayan olmak üzere 33 sporcuyla en yoğun katılımı gösterdiği yarışlarda adeta gövde gösterisi yaptı.

    SIRA İSTANBUL'DA
    Bayanlarda Azra Aksu, 200, 400 ve 1500 metre serbestte barajı geçerek 'daki finallere katılma başarısı gösterdi. Erkeklerde ise Onur Yavuz, 50, 100, 200, 400 ve 800 metre serbest ile 200 metre karışıkta, Tufan Tınık, 400 ve 1500 metre serbest ve 50 metre kurbağalamada, Emirhan Özkan 50 ve 100 metre kurbağalamada, Eren Kağan Öztürk 100 metre sırtüstünde, Ali Eren Hacıoğlu da 200 metre kurbağalamada barajı geçen isimler oldu. Baraj müsabakalarında başarılı olan yüzücüler 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli Takım finallerinde kulaç atacak.

    GÖKHAN BORA İLE YENİDEN ANLAŞILDI
    Deneyimli antrenör Gökhan Bora ile yeniden anlaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı özellikle büyükler kategorisinde önce Bursa'da sonra Türkiye'de söz sahibi olmayı hedefliyor. Atıcılardaki yarışlara Gökhan Bora, Sefa Aydın ve Alperen Bora yönetiminde katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcuları yarışlardaki performanslarıyla da aralık ayında yapılacak Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım seçmeleri öncesinde iddialarını ortaya koymuş oldular.

    1. 21.11.2018 15:26
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:31
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