Milli takım kampında skandal olay! Genç yıldız şoke etti - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Milli takım kampında skandal olay! Genç yıldız şoke etti

    UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmanın ardından skandal görüntüler ortaya çıktı...

    21 Kasım 2018 Çarşamba, 14:37:24 Güncelleme: 15:26:29
    Milli takım kampında skandal olay! Genç yıldız şoke etti

    UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmanın ardından skandal görüntüler ortaya çıktı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Milli takım kampında skandal olay! Genç yıldız şoke etti

    İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldızı Dele Alli, büyük bir şok yaşadı.

    Milli takım kampında skandal olay! Genç yıldız şoke etti

    Uluslar Ligi'nde İngiltere'nin Hırvatistan'ı 2-1 yendiği maçtan sonra takım arkadaşı Ross Barkley ile beraber Londra'da 5 yıldızlı bir otele giden Alli, resepsiyonda büyük bir tartışma çıkardı.

    Milli takım kampında skandal olay! Genç yıldız şoke etti

    Sabaha karşı 5'te otele giren Dele Alli'nin tartışma görüntüleri de gizli kameraya çekildi.

    Milli takım kampında skandal olay! Genç yıldız şoke etti

    'Penthouse' denilen 'Teras katındaki kral dairesi' tipi odayı tutmak isteyen Alli, fiyatta anlaşamayınca yüksek sesle çalışanlara bağırmaya başladı. Odada parti vermek isteyen Dele Alli, 3 bin sterlinlik fiyata sinirlendi.

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