Milli takım kampında skandal olay! Genç yıldız şoke etti
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmanın ardından skandal görüntüler ortaya çıktı...
21 Kasım 2018 Çarşamba, 14:37:24
Güncelleme: 15:26:29
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UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmanın ardından skandal görüntüler ortaya çıktı...
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İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldızı Dele Alli, büyük bir şok yaşadı.
Uluslar Ligi'nde İngiltere'nin Hırvatistan'ı 2-1 yendiği maçtan sonra takım arkadaşı Ross Barkley ile beraber Londra'da 5 yıldızlı bir otele giden Alli, resepsiyonda büyük bir tartışma çıkardı.
Sabaha karşı 5'te otele giren Dele Alli'nin tartışma görüntüleri de gizli kameraya çekildi.
'Penthouse' denilen 'Teras katındaki kral dairesi' tipi odayı tutmak isteyen Alli, fiyatta anlaşamayınca yüksek sesle çalışanlara bağırmaya başladı. Odada parti vermek isteyen Dele Alli, 3 bin sterlinlik fiyata sinirlendi.