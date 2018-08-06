Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün açtığı kurslara katılan ve yüzmeyi ilk kez Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu tesisinde öğrenerek, alt yapıya giren ve madalyalar kazanan Eylül İkra Kalburan, başarı yolunda kendisinden desteğini esirgemeyen Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu'nu ziyaret etti. Ünlüoğlu'nu makamında ziyaret eden genç yüzücü Kalburan, "İki yıl gibi kısa bir sürede yakaladığım başarılarının arkasında yer alan ve beni her aşamada destekleyen kulüp başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BİZİ GURURLANDIRDI'

Ahmet Ünlüoğlu ise Kalburan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç yüzücünün kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Ünlüoğlu, "Bizlere büyük gurur ve mutluluk yaşatan gencimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devam edeceğine inanıyorum. Antrenörlerinin özverili eğitimleri, kendisinin çalışkanlığı ve disiplinli olarak devam ettiği antrenmanları sayesinde kısa sürede madalyalar kazandı. Eylül İkra Kalburan, katıldığı yarışmalardan madalya ile döneceğine söz vermişti ve bu sözünü tuttu. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her zaman desteklemeye ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Eylül İkra Kalburan, iki yıllık eğitimin sonunda Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 11-12 yaş yüzme gelişim projesi kapsamında düzenlediği 1. Etap Muğla'da ve 2. Etap Denizli'de yapılan Bölge Yarışmaları'ndan madalya ile döndü.